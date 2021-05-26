▲ 【大行看法】大摩郭強盛：散戶入市意慾減令大市成交降 港股今年料跑輸歐美

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）認為，港股今年表現雖跑輸歐美，但亞太區內表現不俗，跑贏大部分東盟國家，但中資科技在恒指佔比不低，令恒指受到科技股的監管風險拖累，因此相對看好可受惠於全球經濟向好的金融股，及派息穩定的本地股前景。

大摩下半年看好12隻中資股，詳見【下一頁】

郭強盛指，人民幣未來走勢不會有太大變化，意味恒指內的中資股表現相對穩定，現時該行予恒指的目標價是合理及保守的，預期恒指今年會跑輸發達國家股市。

「環球零售投資者對於入市已不及昔日般活躍，成交量明顯下降，而且資金流入亞太區市場已回復中性，反映之前過熱的投資情緒已降溫。」大摩於今年初將中資級評級，由「增持」降至「中性」，恒指明年6月底目標價為29200點。

大摩首席中國股票策略師王瀅補充，暫時看不到中資股在下半年有明顯改善跡象，雖然大市經過調整後估值回復中性，但缺乏流動性支持，加上互聯網行業的監管風險未除，因此未有改變對中資股的看法，維持「與市場同步」評級。

相關文章：【濠賭股】大摩下調多隻濠賭股目標價 澳門4月入境旅客達79.48萬人次

相關文章：【香港樓市】大摩料今明兩年樓價分別升3%、5% 兩大因素左右20年牛市周期（附股份表）

相關文章：【大行報告】大摩降恒指基本目標至29200點 籲減持互聯網、留意5大行業

編輯：陳韻妍