【新股IPO】科濟藥業通過上市聆訊 集資約4億至5億美元

內地臨床生物製藥公司科濟藥業(CARsgen Therapeutics)據外媒報道已經通過上市聆訊，周一(24日)已開始預路演，目標集資約4億至5億美元（約31.05億至38.82億港元），聯席保薦人為高盛及瑞銀。

據初步招股文件顯示，公司於去年錄得應佔虧損10.64億元人民幣，較2019年同期虧損的2.65億元人民幣增加。科濟藥業主要業務為專注於開發使用人類T細胞用作治療機體的產品，以及開發治療各類血液惡性腫瘤和實體腫瘤的CAR-T細胞療法。

科濟藥業於美國及中國都有營運，承銷團之一的高盛發表報告估計，公司最快於2023年的財年錄得銷售收入，又予科濟藥業估值介乎348億元至426億元。

另外，科濟藥業過去曾經獲著名投資者投資，當中包括新加坡政府投資公司GIC以及GIC全資子公司Prowell Ventures。兩間公司於截至去年12月尾，分別各持有8.81%股權。

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責任編輯: 陳子謙