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【5G】工信部：5G手機終端連接數超3億 4個月淨增1.11億戶

股市 16:36 2021/05/25

分享：

工信部公佈，截至4月底，內地5G手機連接數達到3.1億。

中國工業和信息化部發布數據顯示，截至4月底，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達16.05億戶，較去年末淨增1084萬戶。其中，5G手機終端連接數達3.1億戶，較去年底淨增1.11億戶。工信部副部長劉烈宏日前表示，預計到2025年，5G將帶動約1.2萬億元（人民幣，下同）的網絡建設投資，拉動8萬億元相關信息消費，直接帶動經濟增加值2.93萬億元。

中移動 （00941） 今日收報50.1元，升0.2%，成交近12億元；聯通 （00762） 全日無升跌，報4.23元；中電信 （00728） 收跌0.4%，報2.57元，成交額2億元。

中移動：發行A股後擬投資560億元人民幣　較港股具明顯溢價【下一頁】

物聯網方面，截至4月底，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶12.36億元，較去年底淨增1億戶。其中應用於智能製造、智慧交通、智慧公共事業的終端用戶佔比分別達17.3%、17.8%、21.9%。

今年1至4月，內地移動互聯網累計流量達659億GB，按年增長37.7%，其中通過手機上網的流量達到632GB，按年增長36.7%，佔移動互聯網總流量的95.8%。4月當月戶均移動互聯網接入流量（DOU）達到每戶12.92GB，按年增加37.8%。

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編輯：陳健婷

港股 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 中華人民共和國工業和信息化部 物聯網 5G

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