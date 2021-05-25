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【產能調整】鴻海鄭州廠大型招聘　iPhone13 量產前補足生產線人力

商業 17:22 2021/05/25

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有媒體指出，鴻海集團為旗下富士康鄭州廠進行大型招募。

外界有傳iPhone 13 系列會在9月的蘋果（Apple）發佈會上亮相。有媒體指出，鴻海集團為旗下富士康鄭州廠進行大型招募，為趕在iPhone13 正式量產出貨之前，補足生產線的人力，而其招募的獎勵措施更是令人注目。

目前鴻海集團生產的iPhone，主要生產基地為內地的鄭州廠。據《聯合新聞網》報道，富士康鄭州科技園區發布招募公告，主要針對iPEBG（數碼產品事業部門）開展內部推薦、離職返崗安排，以及見習生招募等三大措施。

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內部推薦方面，員工每推薦一人可獲1,000元人民幣獎金（約1207港元），被推薦人於旺季上班可獲4,500元人民幣（約5432港元）。除獎金外，iPEBG更是大出奇招，還設各式各樣推薦獎品，包括藍牙耳機、電飯煲、電動車等獎品，推薦30人以上甚至給予大功及有薪假3天。

同時，離家返鄉重回崗位的員工，於旺季上班更可獲最高的5500元人民幣（約6640港元）獎金；而見習生招募獎金也達到5,000元人民幣（約6036港元）。

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事實上，蘋果每年度的新款iPhone 一般在9月發表。有業者指出，用人旺季通常落在第3季及第4季初，而鴻海此時進行大型招募，估計主要是因應印度近期疫情嚴重，而作出全球產能調整，冀鄭州廠能作出更好的產能支援。

責任編輯：蘇穎琪

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