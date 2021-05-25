【樓市現象】港島區受歡迎上車屋苑 環境清幽自成一角 「5球幾」兩房仲有大把選擇

隨著房委會陸續向白居二合資格申請者發出申領購買資格證明書，意味新一批新一批白居二即將入市，綠表客加快搶盤，居屋也將更搶手，最近市場也錄得不少居屋成交個案。

美聯物業市務經理（銷售）陳世民表示，柴灣山翠苑為港島受歡迎的上車居屋屋苑，該行剛促成一個實用面積379平方呎單位的成交，上車客以518萬元承接。

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陳世民稱，剛成交的柴灣山翠苑為D座中層8室單位，實用面積約為379平方呎，為兩房間格，上車客鍾情屋苑銀碼吸引及合預算，原業主叫價約538萬元，議價後以518萬元承接，折合實用呎價約13,668元。

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原業主於2016年8月份以約363萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約155萬元，物業升值43%。

據物業代理的網上放盤資料，現時山翠苑兩房單位的叫價全是500餘萬元，全數低於600萬元，其中翠碧閣 (D座) 低層 7室，實用面積379平方呎的單位，叫價低至500萬元。

於1981年落成的山翠苑，樓齡已達39年，是香港最早落成的居屋屋苑之一。不過，屋苑曾於2010年進行外牆翻新工程，外表看起來也算新淨，物業質素也不錯。屋苑由4座物業組成，單位伙數不算多，僅有896伙，間隔一律採兩房設計，分別為約468和474平方呎，由於單位不設窗台，加上實用率達逾八成，室內空間更見使。

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記者：陳詠妍