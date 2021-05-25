【樓市熱話】家人計劃買租置屋 遭公屋父極力反對 恐失政府福利 網民：自住物業都有生果金

現在住公屋的市民也可以擁有自己的物業，例如經居者有其屋的計劃買公屋，或者是抽居屋。近日有網民於網上討論區發文詢問，繼續住公屋還是買租置屋更好。

網民經歷：

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網民指擁有自住單位對應有的福利很少影響，「65歲自住物業拎生果金都$3800」。

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不過在這情況下，父親是戶主，他有決定權。網民明白老人家的想法，建議樓主自己除名出去買私樓。萬一樓主將來另一半想買樓，但公屋尚未供完，私樓就難以做按揭。考慮到樓主的將來，兩兄妹都是自己私下買樓更好。

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責任編輯：張瑋婷