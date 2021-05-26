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觀賞超級血月有咩要注意？ 錯過要再等12年 (附賞月直播連結)

環球社會熱點 16:37 2021/05/26

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周三（26日）本港市民將有機會，目睹罕見天文現象「超級血月」的風采。由於「超級血月」無須以望遠鏡等器材，單靠肉眼都能可見，市民周三晚上隨時抬頭，都能欣賞今次的天文美景。欣賞血月前要做足準備，本文將詳細解釋「超級血月」是什麼、最佳觀賞時間等。

  • 超級月亮

由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球有時會較接近地球。當月球達至滿月狀態，而且運行軌道最接近地球時，在地球上看的月亮會比平時更大更光亮，亦是俗稱的超級月亮，月亮的直徑會較平日的滿月大約7%。超級月亮現象平均每年會出現2至3次，並不算特別罕見。

  • 血月

當月亮、太陽和地球在同一條直線上，月亮進入地球影子，太陽照射到月球的光線將會被地球阻擋，陽光穿過地球大氣層時，會折射成橙紅色，亦是俗稱的「血月」。如果地球大氣層中雲或塵埃數量更多，「血月」顏色會更加深。

 

月全食天文現象解釋

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超級血月全食帶來新商機？ 澳航趁機推賞月機票【下一頁】

  • 「超級血月」

超級血月意味著滿月及月全食現象同時出現，令「血月」在地球看起來更大更圓。是次月全食會在月出前開始，因此月亮會帶食而出。由於月食期間月亮的仰角較低，若天氣情況許可，市民可於面向東南方而沒有障礙物的位置觀賞月食過程。

  • 觀賞時間

超級血月會在晚上7點09分開始，至7點28分結束，持續約19分鐘。

是次超級血月單靠肉眼可見，市民亦能利用望遠鏡等器材，增強觀賞視野。若市民錯過今次「超級月亮」和月全食的雙重天文現象，需等到2033年，足足12年後才能再次觀賞到。而今年11月18日至19日晚上，地球會出現月偏食，市民亦可留意。

此外，市民可透過香港天文台、香港太空館等組織，在網上直播觀賞是次月食過程，屆時會在 YouTube 頻道實時播放。

超級血月直播連結

責任編輯：郭麗明

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