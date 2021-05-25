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【內銀股】招商銀行升逾6%破頂　中金上調目標價至90.59元

股市 16:21 2021/05/25

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招商銀行（03968）股價創新高，中金升目標價至90.59元。

招商銀行 （03968） 全日漲6.3%，收報70.5元，首穿70元大關及創下歷史新高，成交10.8億元，市值升至1.78萬億元。中金發表報告指，招行估值應由市帳率轉為市盈率，上調目標價至90.59元。

中金日前發表報告指，招商銀行已是內銀股中最頂尖財富管理銀行，公司於去年進一步升級迭代輕型銀行戰略，將受惠於新機遇業務推動帶來的行業新一輪業績及估值分化，業績增長及收入結構將改善。結合信用業務周期性淡化，認為公司估值應由市帳率轉為市盈率，根據分部估值法，公司2021年預測合理估值範圍應為15至19倍，中性情景為17倍，上調目標價至90.59元，維持「跑贏行業」評級。

其他內銀股今日普遍上漲，郵儲行 （01658） 全日漲4.1%，建行 （00939） 升1.3%，中國銀行 （03988） 升近1%。

相關文章：【大行看法】安本姚鴻耀：第二季業績料成大市催化劑　薦四大投資主題

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【小米股價】小米升5%再試挑戰28元　2000沽盤排隊先行獲利

編輯：區嘉俊

港股 中小內銀股 國有內銀股 目標價 財富及資產管理 市盈率 市帳率 招商銀行（03968） 中國銀行（03988）

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