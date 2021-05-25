【榮耀新機】德國官方Twitter證實　榮耀50海外版預載Google服務

▲ 榮耀計劃在6月份發布50系列手機，新機料搭載最新高通驍龍778G處理器，海外版預載Google服務。

去年11月份，榮耀正式獨立脫離華為，其後該公司積極開展手機業務。榮耀將於本年6月份發布50系列手機，新機料搭載最新高通驍龍778G處理器。此外也有不少用戶關注，手機是否能使用Google程式及服務。

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較早前，榮耀50的真機圖片在網上流傳，該機將延續V40系列的輕薄型設計，採用5,000萬像素，手機背面設有4個鏡頭，並使用上下圓環式設計。不少用戶也表示關注，手機是否能使用Google Maps、YouTube、Google Play應用商店等服務，最近榮耀德國官方在Twitter回應指，榮耀50海外版預載Google服務。

本年1月份，榮耀行政總裁趙明在接受《南華早報》訪問時曾表示，公司正在與Google進行談判，並希望雙方恢復合作關係。現時榮耀手機可搭載Google服務，將有助日後繼續發展海外業務。

另外，據最新消息指出，榮耀昔日的母公司華為宣布，會在6月2日舉辦的鴻蒙產品發布會中，推出自家研發的鴻蒙OS操作系統，並在更多產品種類上應用。

責任編輯：李寶如