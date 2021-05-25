  • 30°C
香港時間 : 2021525日 (二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【榮耀新機】德國官方Twitter證實　榮耀50海外版預載Google服務

科技 16:28 2021/05/25

分享：

榮耀計劃在6月份發布50系列手機，新機料搭載最新高通驍龍778G處理器，海外版預載Google服務。

去年11月份，榮耀正式獨立脫離華為，其後該公司積極開展手機業務。榮耀將於本年6月份發布50系列手機，新機料搭載最新高通驍龍778G處理器。此外也有不少用戶關注，手機是否能使用Google程式及服務。

＜＜【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代

＜＜【華為新品】傳華為於6月推出MatePad Pro 2　首度搭載鴻蒙OS系統採Kirin 9000芯片

較早前，榮耀50的真機圖片在網上流傳，該機將延續V40系列的輕薄型設計，採用5,000萬像素，手機背面設有4個鏡頭，並使用上下圓環式設計。不少用戶也表示關注，手機是否能使用Google Maps、YouTube、Google Play應用商店等服務，最近榮耀德國官方在Twitter回應指，榮耀50海外版預載Google服務。

本年1月份，榮耀行政總裁趙明在接受《南華早報》訪問時曾表示，公司正在與Google進行談判，並希望雙方恢復合作關係。現時榮耀手機可搭載Google服務，將有助日後繼續發展海外業務。

另外，據最新消息指出，榮耀昔日的母公司華為宣布，會在6月2日舉辦的鴻蒙產品發布會中，推出自家研發的鴻蒙OS操作系統，並在更多產品種類上應用。

責任編輯：李寶如

相關文章

【手機電量】DxOMark公布手機電池測試標準　17款熱門手機電池性能排名曝光
2021/05/11
【手機電量】DxOMark公布手機電池測試標準　17款熱門手機電池性能排名曝光
【智能手機】2021第一季香港手機出貨量　小米成增長率榜首
2021/05/10
【智能手機】2021第一季香港手機出貨量　小米成增長率榜首
【智能手機】全球首季智能手機出貨量升25.5%　Samsung出貨量達7530萬部排名第一
2021/04/29
【智能手機】全球首季智能手機出貨量升25.5%　Samsung出貨量達7530萬部排名第一
【華為動向】華為雲去年錄1.7倍增長　余承東：打造智能世界「黑土地」
2021/04/25
【華為動向】華為雲去年錄1.7倍增長　余承東：打造智能世界「黑土地」

你可能感興趣

【手機電量】DxOMark公布手機電池測試標準　17款熱門手機電池性能排名曝光
13:28 2021/05/11
【手機電量】DxOMark公布手機電池測試標準　17款熱門手機電池性能排名曝光
【智能手機】2021第一季香港手機出貨量　小米成增長率榜首
13:04 2021/05/10
【智能手機】2021第一季香港手機出貨量　小米成增長率榜首
【智能手機】全球首季智能手機出貨量升25.5%　Samsung出貨量達7530萬部排名第一
13:20 2021/04/29
【智能手機】全球首季智能手機出貨量升25.5%　Samsung出貨量達7530萬部排名第一
流動裝置 作業系統 Google Play Google Twitter 處理器 華為 服務 鏡頭 德國

下一篇文章

【Tesla動向】傳Tesla正與Luminar廠商合作　用Model Y電動車測試LiDAR光學雷達
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代