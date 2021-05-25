【薪酬調查】今年僅三分一僱員獲加薪、平均加薪幅度0.4%　邊一個行業加薪幅度最高？

▲ 今年僅1/3僱員獲得加薪 平均加薪幅度0.4%

有求職網站公布《2021年薪酬調查報告》，報告顯示今年香港打工仔的薪酬調整狀況持續去年跌勢，僅得34%的受訪僱員今年獲得加薪，較去年減少16個百分點，但平均人工加幅僅得0.4%，創2008年以來來同類型調查歷史的新低。

JobsDB於今年三月委託獨立調查機構，向本港近4300名打工仔進行網上問卷調查。據調查數據顯示，有34%的受訪者表示沒有任何雙糧或花紅，比例較去年上升 8%，而有52%的受訪者對就業前景不甚樂觀，但比例較去年減少，受訪者態度轉趨中性。

數碼及社交媒體等行業加薪幅度最高

報告指出，從事數碼市場推廣、電子商務、社交媒體行銷的受訪者加薪幅度最大，達3.8%；其次是法律服務/法規行業，加薪幅度大3.3%；媒體及廣告行業排第三，加薪幅度達3%。而減薪幅度最大的三個行業，分別是款客服務/旅遊、零售銷售以及飲食餐飲行業，減薪幅度分別為8%、6.4%以及4%。

過半數25歲以下打工仔傾向海外就業或移民 30歲以下首選英國

調查結果顯示，整體而言有49%的受訪者對海外工作持開放態度，較去年上升4%，當中23%視移民為考慮選擇。25歲或以下的受訪者更傾向考慮到海外工作或移民，佔比達54%，而46至50歲及50歲或以上的，分別只有41%及43%表示會考慮到海外工作或移民。

而首選地點方面，30歲或以下受訪者多選擇到英國工作、31至45歲首選澳洲，而45歲或以上的則較傾向到內地工作。

近七成職齡不超過10年的僱員 轉行後獲得加薪

報告指出，受整體經濟環境因素影響，打工仔轉工亦轉趨保守，僅得11%的受訪者在疫情中經歷轉行。當中，職齡分別3至5年及6至10年的受訪者，在轉行時有較好的「錢途」，分別有69%及65%的受訪者轉行後獲得加薪。相反，職齡超過10年的，逾六成在轉行後被減薪。

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記者：梁安琪