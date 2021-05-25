【滬深股通】A股近3個月首錄萬億成交衝上一年高位　「南水」淨買217億人幣創新高

▲ 通脹憂慮降溫、A股突破升幅創逾一年高 逾200億人幣湧A股

A股見突破，升幅創逾一年高，成交額破萬億大關，為近3個月首次。中央出手壓大宗商品價格，市場對通脹憂慮降溫。另外，人民幣亦走強，升至2018年以來最高水平。受A股帶動，港股午後升逾500點。

滬深300指數升3.2%，為7月以來最大單日升幅，亦是自3月以來首次升穿100天移動平均線，消費必需品股、券商股成為升市火車頭，貴州茂台（滬：600519）升逾6%。滬股通、深股通北向交易今日買入成交達720.46億元（人民幣，下同），賣出成交達503.23億元，淨買入217.23億元，上日淨流入僅逾6億元。

另外，人民幣亦見突破，離岸人民幣（CNH）突破6.4水平，最新報6.3995，為2018年6月最高。

分析指出，今年是中國共產黨成立100週年，人們對政策方向持樂觀態度。市場認為，在7月1日週年紀念日之前，流動性狀況將維持在相對充裕的水平。

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編輯：吳敏芳