  • 30°C
香港時間 : 2021525日 (二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貝殼找房】貝殼找房據報遭反壟斷調查、盤前跌逾一成　貝殼找房：未接到相關通知（第二版）

股市 16:52 2021/05/25

分享：

【貝殼找房】貝殼找房據報遭反壟斷調查、盤前跌逾一成　貝殼找房：未接到相關通知（第二版）

內地網上地產中介平台貝殼找房（美：BEKE）創辦人左暉上周離世，外電引述消息指，貝殼找房成為內地市監局的反壟斷調查對象，涉及調查貝殼找房是否強制地產發展商將樓宇資訊獨家放在鏈家、貝殼找房平台，即所謂的「二選一」壟斷行為。貝殼找房為上月向市監局承諾自律的科網平台企業之一。貝殼盤前一度跌逾一成，低見46.4美元，截至4時半跌7%，報48.36美元。

貝殼找房回應指，並未接到相關通知，外電報道的相關消息實際是監管總局對各個互聯網平台點名的舊聞，包括貝殼在內的所有平台都在配合進行內檢。

貝殼找房任命CEO彭永東為新董事長，詳見【下一頁】

路透社表示消息來自兩名不願公開姓名人士，但未知有關調查需時多久。內地近期加強對經營互聯網平台的企業反壟斷調查，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 已被開名調查，當中阿里巴巴遭開出逾182億元人民幣罰款。

貝殼找房目前市值619億美元（約4828億港元），騰訊 （00700） 、軟銀集團為公司股東之一。

（第二版加入貝殼找房回應）

相關文章：【貝殼找房】貝殼找房董事長左暉病逝終年50歲　貝殼跌幅收窄至0.8%

編輯：麥德銘

美股 壟斷 貝殼找房（美：Beke） 騰訊 反壟斷

上一篇文章

【快手業績】快手1024績後遭多家券商下調目標價　股價跌逾11%創上市後新低（附目標價一覽）

下一篇文章

景順首席市場策略師：現在是成為科技股投資者的「理想時刻」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）