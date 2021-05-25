▲ 【貝殼找房】貝殼找房據報遭反壟斷調查、盤前跌逾一成 貝殼找房：未接到相關通知（第二版）

內地網上地產中介平台貝殼找房（美：BEKE）創辦人左暉上周離世，外電引述消息指，貝殼找房成為內地市監局的反壟斷調查對象，涉及調查貝殼找房是否強制地產發展商將樓宇資訊獨家放在鏈家、貝殼找房平台，即所謂的「二選一」壟斷行為。貝殼找房為上月向市監局承諾自律的科網平台企業之一。貝殼盤前一度跌逾一成，低見46.4美元，截至4時半跌7%，報48.36美元。

貝殼找房回應指，並未接到相關通知，外電報道的相關消息實際是監管總局對各個互聯網平台點名的舊聞，包括貝殼在內的所有平台都在配合進行內檢。

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路透社表示消息來自兩名不願公開姓名人士，但未知有關調查需時多久。內地近期加強對經營互聯網平台的企業反壟斷調查，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 已被開名調查，當中阿里巴巴遭開出逾182億元人民幣罰款。

貝殼找房目前市值619億美元（約4828億港元），騰訊 （00700） 、軟銀集團為公司股東之一。

（第二版加入貝殼找房回應）

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編輯：麥德銘