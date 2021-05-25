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證監會設假騙局　 2.4萬人險「中招」

股樓投資 16:20 2021/05/25

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近年興起網上詐騙案，「微信女股」更是出現不少受害人，證券及期貨事務監察委員會（證監會）則舉行網上宣傳活動，更令2.4萬人「中招」。

證監會表示，為讓網民模擬被捲入投資騙局的體驗，便於4月份時，進行為期3周的網上宣傳活動。證監會分別在本地網上論壇、流動投資應用程式及財經新聞網站上登載了多個網頁橫額，標示常被用來誘使潛在受害者加入騙局相關聊天群組的用語。點擊這些橫額的瀏覽者會被轉接至一個中文網頁，當中登載證監會的提示訊息，表示但凡有人主動提出股票貼士和其他投資建議，往往是「唱高散貨」騙局的跡象。

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證監會續指，據以不記名方式收集到的估算統計數據顯示，網上宣傳活動期間，有逾2.4萬名瀏覽者點擊橫額。當中，瀏覽人數最多的年齡組別為25至34歲（31%），其次是55至64歲（23%），隨後為18至24歲（19%）、35至44歲（14%）及45至54歲（13%）。

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責任編輯：黎淑雯
 

微信 香港 香港經濟日報 監察委 編輯 期貨 股票 經濟 證監會

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