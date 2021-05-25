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【樓市熱話】妻子計劃離婚 欲分半間屋 港男稱妻無名無供過樓 網民：先賣比屋企人才離婚

理財智慧 17:22 2021/05/25

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無論是談戀愛還是結婚都有風險，比如最基本的騙感情，又或是常見的「分身家」。近日有網民於網上討論區發文，指妻子想離婚要求得到單位的一半，詢問大家如何是好。

網民經歷：

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有不少網民回應讓樓主先把單位過給母親，即使要給印花稅，總好過分幾百萬給妻子。樓主可以賣單位給家人，然後把所得的金錢收好才離婚。

【樓市熱話】不看即買成常態 便宜新樓或有預算裝修 值得一試？ 網民：手快有手慢無【下一頁

不過有人認真分析，通常這種情況還是看供款紀錄來決定單位是屬於誰的。安全起見，他建議樓主馬上找律師處理。而且法律有規定，指有第三方付款的話，他是有權拿回自己的部分。也就是說，樓主母親有權拿回七成，而樓主和妻子只佔三成。妻子想分樓也只能拿回到三成的一半。

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責任編輯：張瑋婷

離婚 結婚 網上討論區 印花稅
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