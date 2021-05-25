【港元定期存款】iBond快開始認購 虛擬銀行紛加港元定存息迎戰

▲ iBond下周二正式開售，中小行齊加3個月港元定存息率。

iBond即將開始認購，中小銀行爭相作攻防戰，3行齊加港元定期存款，當中又以3個月期為主戰場，Tom集團（02383）有份的虛擬銀行滙立（WeLab Bank），今天（25日）加3個月年息0.05厘，新息率報0.85厘，在相同存期的高息榜高踞三甲。而小米（01810）旗下虛銀、天星銀行（Airstar Bank）亦於周日（23日）微加相同存期年息0.05厘， 新報0.8厘，亦打入5甲內。這是繼富邦於上周四（20日）作突擊，推3個月期3.28厘破頂年息後，兩虛擬銀行迎戰還擊。專家預計個別業界會出招，迎擊iBond兩厘保底息的競爭。

率先發功是富邦，主要針對全新手機客，透過旗下Fubon GO手機流動應用程式，客戶只須完成3個簡單步驟，且毋須填寫實體申請表格，最快5分鐘便可隨時隨地開立富邦港元月結單儲蓄戶口，費用全免，亦不設最低餘額要求。

各行3個月港元定存息率，可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

為慶祝Fubon GO正式推出，該行又特別提供一連串豐富迎新獎賞。由即日起至8月31日，新客戶透過Fubon GO成功開立富邦港元月結單儲蓄戶口，並透過富邦「網上理財」服務或富邦「流動理財」服務首次以全新資金50,000元開立3個月港元定期存款，即可享年息3.28厘，全期賺息410元。

發鈔行照減港元定存息【下一頁】

富邦銀行（香港）執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，近年香港迅速邁向金融科技化， 該行亦早已制定策略性發展計劃，銳意由傳統實體銀行變革成為一間透過虛擬與實體渠道為客戶提供多元化銀行服務的金融機構。利用Fubon GO，客戶足不出戶便能申請開立銀行戶口、信用卡及私人貸款，靈活處理其財務需要，減輕日常負擔。展望未來，將進一步虛擬化本行的銀行服務，並計劃將大部分零售銀行產品和服務搬到線上。

相關文章：【人民幣定期存款】人幣定存爆减息潮 虛擬銀行力保2.7厘最高息

【澳元定期存款】澳元定存息最高10厘 專家料滙價可上衝0.8關

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪