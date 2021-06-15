【新股IPO】越秀服務6626首日招股 孖展暫錄3.78億元、超購0.57倍

越秀地產(00123)分拆旗下的物業管理業務越秀服務 （新上市編號：06626）上市，今日(16日)開始招股，綜合券商數據顯示，越秀服務暫錄3.78億元孖展認購，超購0.57倍，當中富途借出3.57億元。

根據銷售文件顯示，越秀服務將以每股4.88至6.52元招股發售3.697億股，集資18.04億至24.1億元，較之前市傳的2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元）高。按一手500股入場費為3292.9元。

另外，有10位基石投資者已認購越秀服務約7.772億元股份，相當於總集資額約三分一。越秀服務預計於下周一(6月21日)定價，6月28日掛牌。農銀、建銀、中信建投及越秀融資為公司聯席保薦人。

根據招股書資料顯示，越秀服務去年營收按年增加30%至11.7億（人民幣，下同），當中非商業物業管理及增值服務業務佔收入69.4%，至於物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務的營收分別為3.4億、3.3億及1.3億元。

公司去年純利錄得2億元，按年增118%，至於去年的整體毛利率上升7.3個百分點至34.5%。另外越秀服務作為大灣區綜合物途管理的龍頭企業之一，直至去年底，公司在管面積達3260萬平方米，在管項目達215個。

目前，越秀地產持有越秀服務上市前大約91.85%股權，至於越秀地產的主要股東廣州地鐵投融資，持股約8.15%。據了解，越秀服務這次集資所的的主要用於收購及投資、發展增值服務、開發信息投術系統和智能社區及作一般資金用途。

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責任編輯 : 陳子謙