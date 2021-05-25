【樓市熱話】朋友同學自覺上私樓無望 齊排隊申請公屋抽居屋 網民大嘆00後真悲哀

在香港想有一個安樂窩，說難不難，說易不易。市民可以自行租住，又或買樓，沒有錢的就可以申請公屋。只可惜供不應求，市民大多數要等待一段長時間才能正式上樓。近日有網民於網上討論區發文，指身邊的人全都申請公屋和抽居屋，疑惑00後是否已經買私樓無望。

網民經歷：

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有網民覺得抽居屋是上私樓的一個好方法，因為幾年後就能放盤賺錢。他指，最重要的是先擁有資產。而且「有打算總好過無，機會係留俾有計畫嘅人」

【樓市熱話】玻璃外牆嚇死人 住低層無私隱 不如70年代的舊樓 網民：見識過山竹後不了【下一頁】

亦有人建議，一個人上不了車就找伴侶一起供樓。至於首期就靠家人幫忙，又或夫妻一起存錢，如果兩個人都存不到幾十萬也太沒用了。

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責任編輯：張瑋婷