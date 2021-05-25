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【ET講股通】孫運喜：A股助攻 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:11 2021/05/25

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股是日表現威水，恒指全日升498點，收報28910點，大市總成交1,678億元。騰訊 （00700） 升4.2%至610元，港交所 （00388） 升5.4%至474.6元。

整體形勢上，港股明顯受外圍、特別是A股帶動。昨晚虛擬貨幣反彈，納指明顯向上。儲局官員相繼表示通脹不過暫時性，美10年債息回落至1.6厘以下。此外，美滙回落亦有利新興市場。人民幣抽升，上證指數升2.4%，恒指逼近29000關。

展望後市，需留意周五期指結算及美國重磅經濟數據出籠。短綫而言，恒指再升水位或有限，明天回吐後，有機會再升，惟料29200點恐遇阻。

【「ET講股通」問股環節，包括︰金蝶國際、港交所、中國中藥、建設銀行、小米、快手︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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