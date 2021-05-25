澳航特別航班賞血月全食 開售不夠3分鐘售罄

受到疫情影響，航空公司都要不停地出奇招謀出路。因應本月26日出現的超級血月全食，澳洲航空（Qantas Airways） 近日就推出「賞月」航班，乘客可以在高空近距離觀察到「超級月亮」以及「月蝕」的雙重享受。據知賞月機票大受歡迎，開賣僅2.5分鐘便全數售罄。

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「賞月」航班會由悉尼起飛，乘客在雲層上近的距離觀賞月全食的過程。據澳航介紹，是次特別航班會採用波音787客機，因其為窗戶最大的民航機，整個航程約2.5小時，期間會提供雞尾酒和蛋糕等餐點。

同時，澳航亦邀請了聯邦科學與工業研究組織（Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO）的太空人Vanessa Moss設計飛行路線，她更會在機上提供註解。

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不過機票絕不便宜，經濟艙每位乘客承惠499澳元（約3,000港元），商務艙則每人1,499澳元（約9,000港元）。

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責任編輯：陳楚琨