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澳航特別航班賞血月全食 開售不夠3分鐘售罄

環球政經 16:37 2021/05/25

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受到疫情影響，航空公司都要不停地出奇招謀出路。因應本月26日出現的超級血月全食，澳洲航空（Qantas Airways） 近日就推出「賞月」航班，乘客可以在高空近距離觀察到「超級月亮」以及「月蝕」的雙重享受。據知賞月機票大受歡迎，開賣僅2.5分鐘便全數售罄。

【天文現象】本月26日將出現月全食 或成為全年最大的滿月（附最佳賞月時間表）【下一頁

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「賞月」航班會由悉尼起飛，乘客在雲層上近的距離觀賞月全食的過程。據澳航介紹，是次特別航班會採用波音787客機，因其為窗戶最大的民航機，整個航程約2.5小時，期間會提供雞尾酒和蛋糕等餐點。

同時，澳航亦邀請了聯邦科學與工業研究組織（Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO）的太空人Vanessa Moss設計飛行路線，她更會在機上提供註解。

【NFT交易】經典網絡影片「查理咬我手指」拍賣 終以76.1萬美元成交【下一頁

不過機票絕不便宜，經濟艙每位乘客承惠499澳元（約3,000港元），商務艙則每人1,499澳元（約9,000港元）。

 

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責任編輯：陳楚琨

波音 機票 超級月亮 月蝕 航空 澳洲 雞尾酒 悉尼 澳元

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