【NFT交易】經典網絡影片「查理咬我手指」拍賣 終以76.1萬美元成交

早於2007年上載到YouTube的經典影片「查理咬我手指(Charlie bit my finger)」,近日透過NFT方式(Non-Fungible Token,非同質化代幣)以76.1萬美元成交,而這段影片在成交後、23日就在YouTube上刪除了。

這段影片由英國一個家庭Davies-Carr所擁有,當時3歲的哈里(Harry)抱著弟弟查理(Charlie),查理咬住了哈里的手指,哈里直說「查理咬我手指」後,又自己將手指塞到弟弟口中,不過之後弟弟就沒有「留力」,咬得哈里大叫。這段紅極一時的家庭影片,14年間點閱率來到了8.83億次。

現時兩兄弟已分別17及15歲,他們稱是次拍賣 「擁抱下一個網路世代的絕好機會(the perfect opportunity to embrace the next iteration of the internet)」。NFT拍賣中出價最高的出價者,可以與兄弟倆一同指攝模仿影片。

這次拍賣吸引11個帳號出價,最終3fmusic約以76.1萬美元得標。

事實上,早年紅極一時的迷因(memes)圖片都「價有市」。今年3月網路迷因動圖「彩虹貓」(Nyan Cat)以59萬美元賣出、上個月迷因圖「災難女孩」(Disaster Girl)則以180個以太幣,當時將近50萬美元賣出。

責任編輯:陳楚琨