【NFT交易】經典網絡影片「查理咬我手指」拍賣 終以76.1萬美元成交

早於2007年上載到YouTube的經典影片「查理咬我手指（Charlie bit my finger）」，近日透過NFT方式（Non-Fungible Token，非同質化代幣）以76.1萬美元成交，而這段影片在成交後、23日就在YouTube上刪除了。

以NFT形式成交 機械人自畫像賣逾540萬【下一頁】

這段影片由英國一個家庭Davies-Carr所擁有，當時3歲的哈里（Harry）抱著弟弟查理（Charlie），查理咬住了哈里的手指，哈里直說「查理咬我手指」後，又自己將手指塞到弟弟口中，不過之後弟弟就沒有「留力」，咬得哈里大叫。這段紅極一時的家庭影片，14年間點閱率來到了8.83億次。

eBay：對以加密貨幣付款持開放態度 研究引入NFT【下一頁】

現時兩兄弟已分別17及15歲，他們稱是次拍賣 「擁抱下一個網路世代的絕好機會（the perfect opportunity to embrace the next iteration of the internet）」。NFT拍賣中出價最高的出價者，可以與兄弟倆一同指攝模仿影片。

這次拍賣吸引11個帳號出價，最終3fmusic約以76.1萬美元得標。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

事實上，早年紅極一時的迷因（memes)圖片都「價有市」。今年3月網路迷因動圖「彩虹貓」（Nyan Cat）以59萬美元賣出、上個月迷因圖「災難女孩」（Disaster Girl）則以180個以太幣，當時將近50萬美元賣出。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨