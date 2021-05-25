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【職場熱話】跟車工作兩天全身瘀傷 搬逾百磅貨上上落落 網民大呼：投降了！

理財智慧 17:10 2021/05/25

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轉工就是為了找到適合自己的工作，但也難免再遇上辛苦工作，甚至是黑心老闆。面對這樣的情況，一眾打工仔只有兩個選擇，聲吞氣忍或是辭職不幹。近日有網民於網上討論區發文，指跟車工作做了兩天後辭職。

網民經歷：

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有網民分析，樓主從事的是日用品貨品跟車，這些商品消耗較多，送貨也辛苦一點。他建議樓主可以去工廈區送貨，會輕鬆一點。如果樓主會開車，更可以做搬運公司的員工。

【政府工略】民政事務局請經理 月薪5.8萬 究竟有咩要做【下一頁

有人指這些工作都是體力活，應付不到就是應付不到，沒有辦法強行應付。他更稱：「傷左人工都唔夠比醫藥費，唔好勉強。」而且這些工作是需要時間來適應，至少需要一個月多，適應了就會覺得自由自在。

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責任編輯：張瑋婷

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