【配股潮】微盟擬配股發債 傳騰訊為承配人 半日升逾5%

微盟（02013）公布，於周一配售1.56億股，即經擴大已發行股本約6.4%，配股價為每股15元，較前收市價16.6元折讓6.6%，料可籌集23.4億元，淨額為23.1億元。同時公司計劃發行價值3億美元（約23.3億港元）的可換股債劵（CB）。微盟現升5.2%，報16.9元，成交14.5億元。

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微盟的公告中未有提及承配人，但有報導指騰訊（00700）將會認購是次配股中的最多20%股份，而其配售股數較公告中指的1.3億股多。同時，微盟建議發行價值3億美元的5年期零息可換股債券，即為經擴大已發行股本的約4.6%，初步換股價為21元，較前收市價溢價30.8%，所得款項總額將為3億美元（約23.3億港元），淨額約為2.9億美元。

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公司表示，配股及發債的所得款項將會用於提升研發實力、升級營銷體系、為潛在戰略投資及併購補充資金、補充營運資金及一般公司用途。

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