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【Tesla動向】傳Tesla正與Luminar廠商合作　用Model Y電動車測試LiDAR光學雷達

科技 15:15 2021/05/25

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最近，美國電動車廠Tesla被曝正使用Model Y測試LiDAR光學雷達，外界猜測，Tesla目前正與激光雷達廠商LuminarLuminar合作。

最近有外媒報道指，美國電動車廠Tesla正在使用Model Y測試LiDAR光學雷達，網上更有相關的照片傳出。據照片所示，Model Y使用的雷達為激光雷達廠商Luminar旗下產品，外界更猜測，Tesla目前正與Luminar廠商合作。

＜＜【Tesla動向】Cybertruck將如期投產？德州超級工廠現原型車蹤影

＜＜【Tesla】中國擬禁Tesla將汽車數據外流　須由官方評估數據安全問題

據外媒報道，近日有外國網民在社交網站Twitter上傳一張Model Y照片，指Tesla正在佛羅里達州進行路面測試，Model Y車頂上更裝有Luminar的光學雷達產品。有消息人士透露，Tesla已與Luminar簽訂測試及技術開發合同。對於此傳聞，目前Tesla尚未有任何回應。

事實上，不少電動車製造商和初創公司，均在自動駕駛系統中加入光學雷達，但雷達傳感器的成較高，平均每個價格約為500美元（約3,880港元）。其行政總裁Elon Musk曾經表示，任何依靠光學雷達的人注定會失敗，他更認為，只需傳感器、光學鏡頭、一輛汽車便能實現全自動駕，公司更全面棄用光學雷達。

責任編輯：李寶如

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