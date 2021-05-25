【政府工略】民政事務局請經理 月薪5.8萬 究竟有咩要做

要高薪酬就必定需要達到特定的條件，今次《政府工略》是民政事務局請經理，合資格人士可以申請該職位。職位月薪為58635元，職位除了需要學士學位外，更需要有具備至少6年全職工作經驗。而職位按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。究竟經理一職有何職責？

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入職要求：

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主要職責：

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申請手續：

申請人可到民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]。該表格也可在公務員事務局網站下載。



填妥申請表格後，須在截止申請日期或之前送交香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政事務局公民事務部(1) (遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準)。請在信封上註明「應徵經理(公民事務部(1))職位」。申請人如以郵遞方式遞交申請，請在投寄前確保信封面已清楚印有或寫上正確的地址，並已貼上足夠郵資，以免郵遞失誤。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。

聯絡地址：香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政事務局公民事務部(1)

查詢電話：3509 7037

截止申請日期(日/月/年) ：07/06/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂