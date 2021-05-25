【加密貨幣】「鱷王」達里奧透露個人持有比特幣　稱比特幣「最大風險就是成功」

比特幣市場近期經歷大幅調整，有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金「橋水」（Bridgewater Associate）創辦人達里歐（Ray Dalio）早前曾表達對於比特幣前景的擔憂。不過他近期公開透露自己亦持有若干比特幣，又稱「比特幣最大的風險在於它太成功」

達里歐本月出席加密貨幣交易平台Coindesk綫上會議上稱，比特幣創造的財富愈多，投資者們就愈發傾向於持有比特幣而非債券，「就我個人而言，相對於債券，我更願持有比特幣。」但達里歐依然擔憂，政府擁有控制包括比特幣在內的加密貨幣的權利。

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這並非達里歐首次表達對於政府監管風險的擔憂，今年1月時他曾撰文稱：「我懷疑成功是比特幣的最大風險，因為太成功會引起政府的扼殺，且政府有能力做到這一點。」

今年3月， 達利奧還警告稱，一旦加密貨幣對國債構成威脅，美國政府有可能會禁止比特幣交易，就像上世紀30年代對黃金採取的措施一般。

根據Coindesk數據，截至本周二（25日）下午5時，比特幣最新報38,145美元，24小時內升4.1%。

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编辑：李勝男