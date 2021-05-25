與華交惡恐在所難免 新西蘭外長籲要做好準備

西方發達國家近年來因不同問題，與中國漸行漸遠，甚至更有交惡的可能。新西蘭外交部長接受英媒訪問時坦言，認為新西蘭與中國關係只會愈來愈差，呼籲出口商提前部署，多元化商品避免受影響。

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馬胡塔（Nanaia Mahuta）接受英國《衛報》訪問時表示，中澳關係惡化讓身為鄰國及盟友的新西蘭難再忽視影響，估計新西蘭與中國交惡在所難免。馬胡塔建議出口商提前準備，考慮更多元化的商品選擇，免受兩國關係惡化衝擊。中國是新西蘭重要出口國之一，佔新西蘭出口約30%，價值約330億美元（約2,567億港元）。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）早前亦曾表示，隨著中國在世界上的角色不斷增長和變化，兩國之間的分歧日益難以調和。但她強調，縱使在部分事情上，兩國不能亦不會有共識，但認為毋須以分歧界定兩國關係。

與其他五眼聯盟（Five Eyes）成員國相比，新西蘭因在人權議題上較少發聲及克制，而為盟友及外間詬病，不敢強硬應對中國。澳洲近年與中國的關係轉差，雙方陷入貿易戰，使新西蘭憂慮隨時遭受波及。

責任編輯：吳漢培