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【品牌聯乘】品牌聯乘成為熱潮？　New Balance夥Casablanca推新鞋（多圖）

商業 15:13 2021/05/25

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Gap日前官方證實，將與YEEZY有聯乘計劃。（法新社圖片）

春夏季又到，今年時裝界有不少品牌會聯乘合作，推出新一季產品。New Balance與巴黎一個新品牌「Casablanca」合作，推出新鞋。

新鞋以New Balance的237與327經典設計為原型，加入Casablanca的經典的印花圖紋。事實上品牌聯乘製造更大的商機，能夠吸引和刺激消費者的購物意欲。Casablanca官網於5月21日發售該系列新鞋，現時已售罄。

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  • New Balance與巴黎一個新品牌「Casablanca」合作，推出新鞋。（Casablanca官網截圖）
  • Supreme與The North Face合作。（Supreme官網截圖）
  • 雙方將推出以Summit Series為題的服裝系列。（Supreme官網截圖）
  • 系列專門為高海拔極端寒冷天氣設計。（Supreme官網截圖）
  • 系列預計在美國東部時間5月27日，上午11時上架。（Supreme官網截圖）
  • 日本地區則為日本標準時間5月29日，上午11時上架。（Supreme官網截圖）

Gap夥YEEZY推新系列　有望創造1.5億美元商機？
品牌聯乘能創造商機。服裝零售商Gap早前受疫情影響，關閉了逾200間門店。而Gap和YEEZY一直被傳出合作消息。過去更有外媒曾預測，Gap和YEEZY合作，將能帶動其獲得1.5億美元。

Gap日前官方證實，將與YEEZY有聯乘計劃，並於今年6月尾推出新系列。據Hyperbeast報道提及，Gap和消費者亦相當期待，該系列正式登場。

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事實上，各品牌都積極找新機會。Supreme與The North Face合作，推出以Summit Series為題的服裝系列，專門為高海拔極端寒冷天氣設計。

香港人疫下難外遊，目前對於該些產品的需求較弱。不過，該系列預計在美國東部時間5月27日，上午11時上架。日本地區則為日本標準時間5月29日，上午11時上架。

責任編輯：馬意文

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