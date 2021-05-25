  • 30°C
香港時間 : 2021525日 (二) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【印度疫情】大量使用類固醇致真菌感染潮 現首宗致命黃黴菌病

環球社會熱點 16:29 2021/05/25

分享：

印度新冠疫情略為緩和，最新單日新增確診人數低於20萬，惟當地卻出現真菌感染潮，據報數以千計新冠肺炎康復者中招，當地最新更發現一名男子，感染致命的黃黴菌，是當地首名黃黴菌病患者。早前有媒體報道指，印度新冠康復者白黴菌感染，令多名患者需摘除眼球保命。

印度新冠治癒但中致死真菌 多人摘眼球保命 【下一頁】

按印度周二最新公布，當地在過去24小時，新增19.6萬宗感染個案和3,511宗死亡個案，是次為印度新一波疫情爆發以來，首次錄得單日低於20萬宗新增個案，惟當地真菌感染問題卻惡化。

在北方邦（Uttar Pradesh）的加濟阿巴德地區 (Ghaziabad)，1名45歲男子感染黃黴菌（Mucor septicus / yellow fungus），是印度首例。

當地耳鼻喉科醫生蒂亞吉（BP Tyagi）表示，黃黴菌和黑、白黴菌一樣，可以用藥物「兩性黴素B」（Amphotericin B）治療，但與其他兩種黴菌相比，需要更長時間才能痊愈。他形容此病致命，指黃黴菌會攻擊人類器官，阻止傷口愈合，情況嚴重可導致死亡。

蒂亞吉透露，涉事男患者早前已經感染白黴菌及黑黴菌，過去2個月一直接受新冠肺炎治療。但患者近日出現流鼻血、尿液帶血、一邊面部腫脹及無法睜開眼睛等症狀，檢查後證實感染黃黴菌。他現正留院接受治療，情況亦正好轉。

印度夫婦包機辦婚禮 過百人避防疫限制（有片） 【下一頁】

《華爾街日報》引述專家指，印度醫生大量使用類固醇治療新冠肺炎，類固醇會壓抑人體免疫力，導致本來罕見的真菌病數量增加，已有數千宗個案，部分患者失明甚至死亡。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【英國疫情】印度變種肆虐 1周確診激增160%（第二版）
2021/05/21
【英國疫情】印度變種肆虐 1周確診激增160%（第二版）
【輝瑞疫苗】研究：接種完成後 88%有效對抗印度變種
2021/05/23
【輝瑞疫苗】研究：接種完成後 88%有效對抗印度變種
印度政府勒刪印度變種資訊 批散佈假消息
2021/05/23
印度政府勒刪印度變種資訊 批散佈假消息
【印度疫情】5度延長封城 確診持續下降或解封
2021/05/24
【印度疫情】5度延長封城 確診持續下降或解封
【印度疫情】夫婦包機辦婚禮 過百人避防疫限制（有片）
今日
【印度疫情】夫婦包機辦婚禮 過百人避防疫限制（有片）

你可能感興趣

【英國疫情】印度變種肆虐 1周確診激增160%（第二版）
20:47 2021/05/21
【英國疫情】印度變種肆虐 1周確診激增160%（第二版）
【輝瑞疫苗】研究：接種完成後 88%有效對抗印度變種
17:09 2021/05/23
【輝瑞疫苗】研究：接種完成後 88%有效對抗印度變種
印度政府勒刪印度變種資訊 批散佈假消息
17:15 2021/05/23
印度政府勒刪印度變種資訊 批散佈假消息
傳染病 治療 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 印度 流鼻血

上一篇文章

觀賞超級血月有咩要注意？ 錯過要再等12年

下一篇文章

白俄拉脫維亞互逐外交人員 拉脫維亞掛白俄反對派旗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間17:00）
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸