【印度疫情】大量使用類固醇致真菌感染潮 現首宗致命黃黴菌病

印度新冠疫情略為緩和，最新單日新增確診人數低於20萬，惟當地卻出現真菌感染潮，據報數以千計新冠肺炎康復者中招，當地最新更發現一名男子，感染致命的黃黴菌，是當地首名黃黴菌病患者。早前有媒體報道指，印度新冠康復者白黴菌感染，令多名患者需摘除眼球保命。

印度新冠治癒但中致死真菌 多人摘眼球保命 【下一頁】

按印度周二最新公布，當地在過去24小時，新增19.6萬宗感染個案和3,511宗死亡個案，是次為印度新一波疫情爆發以來，首次錄得單日低於20萬宗新增個案，惟當地真菌感染問題卻惡化。

在北方邦（Uttar Pradesh）的加濟阿巴德地區 (Ghaziabad)，1名45歲男子感染黃黴菌（Mucor septicus / yellow fungus），是印度首例。

當地耳鼻喉科醫生蒂亞吉（BP Tyagi）表示，黃黴菌和黑、白黴菌一樣，可以用藥物「兩性黴素B」（Amphotericin B）治療，但與其他兩種黴菌相比，需要更長時間才能痊愈。他形容此病致命，指黃黴菌會攻擊人類器官，阻止傷口愈合，情況嚴重可導致死亡。

蒂亞吉透露，涉事男患者早前已經感染白黴菌及黑黴菌，過去2個月一直接受新冠肺炎治療。但患者近日出現流鼻血、尿液帶血、一邊面部腫脹及無法睜開眼睛等症狀，檢查後證實感染黃黴菌。他現正留院接受治療，情況亦正好轉。

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《華爾街日報》引述專家指，印度醫生大量使用類固醇治療新冠肺炎，類固醇會壓抑人體免疫力，導致本來罕見的真菌病數量增加，已有數千宗個案，部分患者失明甚至死亡。

責任編輯：李俊儀