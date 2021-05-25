▲ 【台灣疫情】台灣全國3級警戒延長至6月14日 高盛反上調台股評級至「增持」（中新社圖片）

台灣疫情仍然未降溫，繼周一（24日）錄得近600宗新增病例後，今日（25日）再增281宗本土確診、２宗輸入個案以及校正回歸個案261宗，台灣同時宣布延長全國3級警戒級別至6月14日。台灣疫情仍未受控，券商高盛反而唱好台股，將台股評級上調至「增持」級別、上望19,000點，又預期未來12個月回報有18%。台股今日上揚，收報16595點，升257點。

台灣疫情仍然未見受控，今日新增283宗新增確診個案，281宗屬本土個案，個案仍然主要集中在新北市及台北市，其餘2宗屬境外輸入個案，另有校正回歸個案261宗，總計544宗病例。台灣教育部今日宣布，全國3級警戒延長至6月中，教育機構繼續實施停課不停學措施。

高盛：台股具3優勢 調整提供入市機會

疫情升溫，但高盛就唱好台股。高盛列舉台股分別具備盈利增長提速、估值便宜、外資低配等優勢，即使面對確診宗數上升、經濟增長見頂等風險，相信現價已經充分反映，又指近日的沽壓是入場的機會，又相信股市會在實施更嚴格的防疫措施前首先觸底。

花旗唱反調削台股目標 恐疫情打擊內需、科企

另一方面，券商花旗則對台股看法轉趨保守，日前將台股指數目標下調2.7%至14500點，是台灣新一波疫情爆發以來，首間下調台股目標的外資券商。

花旗解釋，隨著台灣確診個案大幅增加，不排除當局會進一步啟動第4級警戒，而且疫情擴散已打擊內需，不排除台企今年盈利增幅可能顯著收縮。同時，更多外資關注倘防疫警戒提升，會影響境內科技公司的業務。

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編輯：趙穎妍