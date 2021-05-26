【周末好去處】Woaw Gallery舉辦展覽　展示15位國際當代藝術家作品

雖然只到周三（26日），不過大家又計劃好周末的行程沒有？巴塞爾藝術展早前到港舉辦，吸引了104間來自世界各地的著名藝廊，由於反應不俗，相信有不少人也撲不到門票。雖然錯過了Art Basel，但香港還是有其他的展藝術展覽地標。

Woaw Gallery早前進駐中環皇后大道中9號，舉辦新展覽—「Shape of An Image」，並於5月21日至6月14日舉行 。是次展覽包括15位國際當代藝術家的作品，如應用厚塗技術（impasto）、將厚重的油漆層作為雕塑材料等。「從平面繪畫延伸至雕塑，超越平面視覺界限，探索作品的觀賞角度及平面繪畫的可能性。」藝術家利用其他工具，嘗試取代傳統的畫筆與顏料，令他們有更多空間表達圖像的形狀、顏色與亮度，同時能夠透過筆觸的力度與速度，在畫布上傳達額外的情感。

有關詳情： 日期： 2021年 5月21日至6月14日 （星期二至六）

開放時間：上午11時至下午7時

地點： 香港中環皇后大道中9號 Woaw Gallery

參展藝術家：Kim Dorland, Ben Quilty, Jose Lerma, Mahsa Merci, Paco Pomet, Friedrich Kunath, Floris Van Look, Chloe Chiasson, Shaina McCoy, Mr Starcity, Miguel Angel Payano Jr, Moises Salazar, Nicolas Holiber, Christian Rex Van Minnen, Laura Sanders

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責任編輯：黎淑雯

