  • 33°C
香港時間 : 2021526日 (三) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】Woaw Gallery舉辦展覽　展示15位國際當代藝術家作品

理財智慧 15:57 2021/05/26

分享：

雖然只到周三（26日），不過大家又計劃好周末的行程沒有？巴塞爾藝術展早前到港舉辦，吸引了104間來自世界各地的著名藝廊，由於反應不俗，相信有不少人也撲不到門票。雖然錯過了Art Basel，但香港還是有其他的展藝術展覽地標。

Woaw Gallery早前進駐中環皇后大道中9號，舉辦新展覽—「Shape of An Image」，並於5月21日至6月14日舉行 。是次展覽包括15位國際當代藝術家的作品，如應用厚塗技術（impasto）、將厚重的油漆層作為雕塑材料等。「從平面繪畫延伸至雕塑，超越平面視覺界限，探索作品的觀賞角度及平面繪畫的可能性。」藝術家利用其他工具，嘗試取代傳統的畫筆與顏料，令他們有更多空間表達圖像的形狀、顏色與亮度，同時能夠透過筆觸的力度與速度，在畫布上傳達額外的情感。

有關詳情：

  • 日期： 2021年 5月21日至6月14日 （星期二至六）
  • 開放時間：上午11時至下午7時
  • 地點： 香港中環皇后大道中9號 Woaw Gallery
  • 參展藝術家：Kim Dorland, Ben Quilty, Jose Lerma, Mahsa Merci, Paco Pomet, Friedrich Kunath, Floris Van Look, Chloe Chiasson, Shaina McCoy, Mr Starcity, Miguel Angel Payano Jr, Moises Salazar, Nicolas Holiber, Christian Rex Van Minnen, Laura Sanders

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

財務自由 好去處 IB IB 香港經濟日報 文娛藝術 繪畫

上一篇文章

【大行報告】滙豐指碧服配股資金將加快潛在併購行動　維持「買入」評級

下一篇文章

【樓市現象】康怡花園三房戶低市價8%成交　一個原因令業主平價割愛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱