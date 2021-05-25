▲ 【新股IPO】至少3家中概股擱置美上市計劃 今年六成中概股IPO「潛水」

彭博報道，受市況波動影響，加上投資者對於成長性行業的投資意慾下降，至少3家中資企業擱置了在美國上市的計劃，而今年在美國上市的34家中概股之中，近六成已跌穿招股價。

三家擱置上市的中資股包括哈囉出行、喜馬拉雅和七牛雲，三家公司於逾兩星期前已向美國證交會（SEC）提交上市文件，但目前決定推遲投資者認購的計劃。

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近期在美上市的中概股表現低迷，5月初上市的保險科技公司水滴公司（美：WDH）股價已「潛水」約38%，電子商務平台洋蔥（美：OG）股價亦較招股價低逾8%。

今年在美上市的34間中概股中，約59%、即20間的股價均「潛水」，當中包括兩隻大型新股，內地電子煙「悅刻」母企霧芯科技（美：RLX）及知乎（美：ZH），情況較2020年約四成新股「潛水」更差。

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