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【大宗商品】交銀洪灝：大宗商品價格或再創新高　但最容易賺的錢已經被賺走

股市 14:11 2021/05/25

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內地擬加強對大宗商品價格的監管。交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝發表研究報告表示，中國的上游價格壓力尚未向下游傳導，但中國已經開始遏制大宗商品的飆升，高層的「喊話」已經重挫了大宗商品市場，但可能還需要幾輪干預才能最終熄滅大宗商品市場的熱情，就像2016年和2017年。

內地五大部門約談銅鋁等大宗商品重點企業，看【下一頁】

洪灝指，現時並非處於一個新的「大宗商品超級周期」的風口浪尖上，而且自18世紀以來的第四次價格的長波之中。他指，雖然全球資本支出回報率正在上升，而拜登政府則雄心勃勃，計劃基建興邦，但根據過去對大宗商品的觀察，未來一段時期的商品價格將會在劇烈的震盪中上升。

他指出，價格的長波更多的是一個敘事模型，而不完全是預測模型。長波的結構可以預示未來的軌跡，但對於短期內拐點的預測則無能為力。他估計，當前的經濟擴張的步伐將趨於緩和。同時，許多周期性行業的盈利預期正在拐頭向下。

「歷史表明，在這些條件下，儘管大宗商品的絕對價格水平很可能會再創新高，但最容易賺的錢已經被賺走了。」

他又指，從價格和期貨淨頭寸來看，該行可以發現局部但尚未蔓延至全市場的投機交易。

相關文章：【抱團股】交銀洪灝拆解抱團未瓦解　惟科技股擁擠程度降、未到撈底時機

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編輯：袁諾曦

洪灝 經濟

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