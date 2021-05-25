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【配股潮】碧桂園服務染藍前突配股 分析師為你解讀

股市 13:30 2021/05/25

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碧桂園服務 （06098） 染藍前，突宣布配股兼發債，淨籌近115億元，由於股價已幾乎升到歷史高位、估值偏高，不少投資者關注，如長遠看好碧桂園服務，是否可以趁配股消息下吸納股份?華盛證券証券分析師聶振邦認為，碧桂園服務股價未必會有深度調整，因其將於6月7日成為恒指成份股，在未來半個月以恒指作基準的基金都會逐步吸納股份，被動買入對其股價帶來支持，也不排除此為集團選擇在這個時機配股的原因。聶振邦續指，倘投資者長遠看好碧桂園服務，建議可以在74元或以下的價位吸納。
 

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股票 碧桂園服務（06098） 恒生指數

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【大宗商品】交銀洪灝：大宗商品價格或再創新高　但最容易賺的錢已經被賺走
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