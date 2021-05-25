  • 28°C
香港時間 : 2021526日 (三) 00:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【薪酬調查】2021薪酬調查報告出爐　平均加幅0.4％　三大工種加3.8%稱冠 (附39工種薪酬變幅)

理財智慧 15:00 2021/05/25

分享：

新冠肺炎疫情持續，有不少打工仔生計受影響，又有公司宣布凍薪。JobsDB公布《2021年薪酬調查報告》，今年香港員工的薪酬調整持續2020年的跌勢，在港4,288名僱員中，有約三分一受訪僱員今年獲得加薪，平均人工加幅僅0.4%，創2008年以來同類型調查歷史新低。

是次調查為JobsDB於今年三月委託獨立調查機構，向本港4,288名打工仔進行網上問卷調查。結果顯示，有34%人表示沒有任何雙糧或花紅，情況較去年上升8%。有52%受訪者對就業前景不甚樂觀。

 

2021 年僱員平均薪酬調整變化一覽：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

有34%全職打工仔表示，仍獲加薪，比去年減少16%；另有55%凍薪，較去年增加15%；而11%表示被減薪。「款客服務 / 旅遊」、「零售銷售」及「飲食 / 餐飲」等三個行業，平均薪酬分別錄得-8%、-6.4%及-4%負增長。不過，疫情亦刺激網上消費發展，當中「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」薪酬加幅為最高，達3.8%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

編輯 經濟 花紅 就業 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 財務自由 歷史科 DJ
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋