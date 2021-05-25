【薪酬熱話】2021薪酬調查報告出爐　一行業加幅百分比最高

新冠肺炎疫情持續，有不少打工仔生計受影響，又有公司宣布凍薪。JobsDB公布《2021年薪酬調查報告》，今年香港員工的薪酬調整持續2020年的跌勢，在港4,288名僱員中，有約三分一受訪僱員今年獲得加薪，平均人工加幅僅0.4%，創2008年以來同類型調查歷史新低。

是次調查為JobsDB於今年三月委託獨立調查機構，向本港4,288名打工仔進行網上問卷調查。結果顯示，有34%人表示沒有任何雙糧或花紅，情況較去年上升8%。有52%受訪者對就業前景不甚樂觀。

2021 年僱員平均薪酬調整變化一覽：

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有34%全職打工仔表示，仍獲加薪，比去年減少16%；另有55%凍薪，較去年增加15%；而11%表示被減薪。「款客服務 / 旅遊」、「零售銷售」及「飲食 / 餐飲」等三個行業，平均薪酬分別錄得-8%、-6.4%及-4%負增長。不過，疫情亦刺激網上消費發展，當中「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」薪酬加幅為最高，達3.8%。

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責任編輯：黎淑雯

