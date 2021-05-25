歐盟擴大制裁 籲航班勿飛越白俄領空

白俄羅斯政府迫降客機，拘捕異見人士的舉動激起西方國家強烈反應。歐盟周一召開會議後，宣布加強制裁白俄羅斯，實施新一輪經濟制裁，對象包括白俄總統盧卡申科等人。另外，歐盟亦建議航班避免途經白俄領空。

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歐盟於周一（24日）召開會議，一致同意譴責白俄政府迫降客機，緝捕異見人士的行為，並宣布實施新一輪經濟制裁。制裁對象將針對有參與迫降客機的人士，如白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）及其兒子，以及金援白俄羅斯政府及航空業的商業事務。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）​亦強調，將落實更多經濟制裁。

歐盟官員指一眾成員國領袖同意，由歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）提出的「強硬回應」（strong actions），並表示白俄政府的行動已嚴重影響航空及乘客安全。

歐盟同時建議航班避免飛越白俄領空，並同意採取必要措施，禁止白俄客機飛越歐盟領空，以及在歐盟國家機場升降。目前，歐盟飛往白俄羅斯的航班已全數停航。

責任編輯：吳漢培