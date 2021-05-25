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【創業兵團】網上批發平台Peeba看準市場定位　冀取代實體貿易展覽會

商業 13:56 2021/05/25

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Peeba聯合創辦人兼行政總裁賴衍衡表示，針對批發的網購市場潛力仍然很大，公司去年初籌備成立，年底就獲得7位數字美元資金，目前平台交易額每月平均增長20%，今年4月份增長更達30%。（李彥煒攝）

網購已經成為人們生活不不可或缺的部分，唯市場上大部分均為零售定位取向的網購網站，而專注批發方面的網購平台則較少。Peeba去年初於本地成立，專營網上批發市場，為批發商提供平台，讓零售商更方便地搜羅各類型貨品。

網購平台種類繁多，Peeba又如何找到公司的定位？Peeba聯合創辦人兼行政總裁賴衍衡表示，平台去年初才籌備成立，而該意念在疫情前已經形成，因為他認為，網購是未來的大趨勢，而批發網購市場就非常具潛力。「其實針對批發的網購市場目前只有4%在線上，當中Amazon就佔去約100億美元市場，但其餘9成多的批發市場營運仍然處於線下。」

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網上平台取代實體展覽會

以往中小企零售商要採購，一般都會參加各種大型貿易展覽會。但賴就指出，但在龐大的展覽會中，又有多少能夠真正搜購到適合的貨品？「從前可以飛去各地參加展覽會，但疫情下則沒有機會再參加。」因此，賴與團隊就希望建立專門為批發商、零售商而設的線上平台。

Peeba去年初於本地成立，專營網上批發市場，為批發商提供平台，讓零售商更方便地搜羅各類型貨品。（受訪者提供圖片）

賴表示，一般而言，批發商都比較被動，有時候需要手動地逐個品牌、逐家零售商聯絡，而人手方面亦需要不少跟單的銷售員。「每個環節都很費人力、物力。」賴相信，希望Peeba平台可以代替實體的展覽會，讓批發商能夠找到買家，讓零售商找到合適的貨品。「而我們的主要目標客戶，就是擁有商鋪的零售商。」其次，零售商都面臨不同程度的風險，除了一般的貨運風險，亦要承擔新貨品賣不去的風險。賴衍衡就指出，創立Peeba就希望幫助零售商免去某些風險。

如果零售商客人在平台上訂購首筆新貨品後，發覺貨品不適合自己店舖，可向平台要求退款。

據了解，退貨商品將回到Peeba倉庫，並通過市場轉售給其他Peeba零售商，並確保每一件退貨都處於完美狀態，如退回的商品不合規格，則不會重新銷售該退貨商品。賴補充，Peeba平台亦會向零售商戶提供送貨服務，以及60日付款保證。

大數據驅動　推薦合適貨品

現時各網購平台都離不開使用大數據，Peeba聯合創辦人兼營運副總裁曹家榮表示，平台上有不同種類的貨品，同時亦會根據零售商客戶店舖的性質，推送合適的產品供採購。「以按摩Spa的零售商為例，我們會向他們推送蠟燭、擺設、花等，而系統推薦的產品，都是比較多其他同類型零售商購買，貨品質素亦較有保證，而背後我們亦對批發商有嚴謹的審核機制，確保上架的品牌及產品質素。」

賴衍衡表示，公司去年初籌備成立，年底獲得7位數字美元資金，目前平台交易額每月平均增長20%，今年4月份增長更達30%。賴衍衡亦指出，其他電商平台會幫品牌做市場營銷工作，而當中的費用就是電商平台的主要收入。「Peeba平台只供零售商以自選市場形式選購產品，只收取交易額的若干部分為收入。」他指出，最初開始營運，不少品牌都自己找上門，尋找客戶方面不是大問題。他表示，Peeba平台成立僅1年，目前該平台在本地就有720個註冊品牌，本地約有5000間零售店已經成為會員，當中提供約5萬件貨品在平台上銷售。

先站穩本地　續添自動化

初創公司要成功，除了有出色意念，足夠資金，更需要良好團隊及清晰的市場定位。賴衍衡表示，目前平台在起步階段，仍需要繼續籌集資金，而團隊方面就有10人，當中4人為科技專才，公司的科技總監（CTO）擁有博士學位，之前亦曾任職Twitter，負責數據整理及分析。他表示，未來平台上會陸續加入自動化技術。「希望做到，由會員登記到下單，退貨等步驟完全自動化。」他補充，平台亦保證上架的貨品是供應商提供的最低價錢，如零售商戶找到比平台更低的價格，平台會將貨品自動下架。

賴指，未來會先注重本地市場，目標是讓全港約3至4萬個零售商成為客戶。目前該平台在亞洲區內如台灣、澳門、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞等地都會提供服務。

＞＞＞【郵輪公海遊】姚思榮：船員遊客接種疫苗後應安全　郵輪公司陸續訂泊位

記者：李彥煒

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