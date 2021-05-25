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【英國經濟】戲院Cineworld復業 入座率恢復良好　《比得兔2：走佬日記》帶動票房（多圖）

商業 13:45 2021/05/25

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有英國戲院受惠《比得兔2：走佬日記》票房帶動，復業後的周末需求強勁。（劇照）

全球電影業逐漸恢復，多部著名電影陸續上映。英國戲院Cineworld復業後，觀眾回歸的數目高於預期，更預計「未來的月份入座率將會恢復良好」。

該公司位於英國的戲院復業。據BBC報道，其受惠《比得兔2：走佬日記》票房帶動，復業後的周末需求強勁，戲院的入座率高於預期。

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Cineworld為全球排名第二的戲院公司，對於英國和美國戲院復業感到「激動」。其行政總裁Mooky Greidinger更稱，很高興見到觀眾正積極重返戲院看戲。不過，市眾重返戲院，增加了消費信心，相信基於「疫苗接種工作的成功」。

各地戲院重啟　嚴選電影「試水溫」？
Cineworld旗下97%、位於美國的戲院已復業。並預計全球其他戲院將於本月底重啟。隨《黑白魔后（Cruella）》和《無聲絕境2（Quiet Place 2）》即將在英國上映，其預計入座率會持續增長。

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事實上，疫情令電影的上映日期和模式，需要配合各地疫情的變化。例如《黑白魔后（Cruella）》已於香港上映，但在其他如英美等地仍沒上映。

卡通片在香港受小朋友歡迎。英國已上映的《比得兔2：走佬日記》，於香港則定於暑假檔期，即於7月1日上映。而過去有電影率先在串流平台上架，然後才在戲院上映的情況。

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責任編輯：馬意文

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