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【WWDC2021】蘋果WWDC大會定於6月8日凌晨舉行　iOS 15、iPadOS 15將有何更新？

科技 13:31 2021/05/25

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蘋果（Apple）於6月8日凌晨1點，舉行2021全球開發者大會（WWDC），今年發布會有何亮點？

蘋果（Apple）最新宣布，將於香港時間6月8日凌晨1點，舉行2021全球開發者大會（WWDC），活動會繼續透過綫上形式進行，到底今年發布會有何亮點？

WWDC大會第一場活動為Keynote發表會，Apple屆時將公布新一代iOS 15、iPadOS 15、MacOS 12、WatchOS 8等操作系統新功能及介面等。據早前傳聞指，iOS 15將根據用戶當前的活動設定新的通知設置，並提供更多小工具自定義和互動設計，推出新的iMessage功能等。

＜＜【WWDC21】蘋果全球開發者大會　6月8日舉行

＜＜【App Store壟斷案】庫克親身回應對蘋果指控：IP需獲得回報

而iPadOS 15將會添加主屏幕自定義設置，並提供更多類似iPhone的控件。此外也會新增私隱追蹤選項，更新鎖定屏幕功能等。至於Apple Watch的操作系統WatchOS 8，目前則沒有太多傳聞，曾有消息指，新版操作系統提供更多健康功能，例如新增脈搏血氧儀、血糖水平監測等。

外界預料，MacOS 12系統只會進行小規模更新，但作業系統的命名則受到不少關注。近年Apple以「Yosemite」、「Big Sur」等加州著名地標命名，今年或會出現新的命名方式。

另有消息傳出，蘋果或會在WWDC 2021大會期間，公布更多搭載Apple Silicon處理器的新款Mac。包括搭載M2芯片的Mac，以及內置HDMI接口的MacBook Pro。

責任編輯：李寶如

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