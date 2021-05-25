▲ 【北水ETF】內地首批恒生科指ETF今上市、倉位普遍偏低 基金經理：科指是長期投資主題

內地首批恒生科技指數ETF今上市，當中包括博時、易方達、華夏旗下恒生科指ETF，大成、華安旗下恒生科指ETF則是周四（27日）上市。內地基金經理、國泰量化投資事業部總監梁杏認為，從中長期來看，隨中概股回歸和新經濟產業巨頭在港股上市，公募、險資、年金等長線資金持續南下流入增配港股，這類新經濟科技公司在當下和未來都是中國經濟重要支柱，也將成為港股長期投資的重要主題。

從上市交易份額來看，易方達恒生科指ETF和華夏恒生科指ETF規模較大，分別為12.01億份、14.56億份。

內地共有17隻科指ETF獲批【下一頁】

內地的恒生科指ETF由於從成立到發布上市公告間隔時間非常短，不少尚未建倉或者僅簡單建倉，倉位都非常低。其中，易方達、華夏、華安恒生科指ETF在公告之際股票倉位為零，博時、大成恒生科指ETF目前股票市值佔基金總資產比例為10.8%、10.67%，只對恒生科技成分股進行了小幅佈局，買入小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東健康 （06618） 、快手 （01024） 等。

多家券商下調快手目標價【下一頁】

廣發中證滬港深科技龍頭ETF基金經理羅國慶表示，2019年以來，中資企業赴美上市的不確定性增加，海外中概股也紛紛選擇回歸香港二次上市，這逐步改變了港股的行業結構，使得以科技為主的新經濟行業在港股中的市值佔比越來越高，預期未來一大批互聯網企業有望回歸港股進行二次上市，也將繼續擴大香港股市中科技行業的市值佔比。

平安基金ETF指數投資部副總監錢晶認為，港股科技股的優勢主要在互聯網領域，集中了優秀的互聯網公司，長遠可作為長期配置的優質資產，但目前港股的科技股並不算便宜，處於歷史估值較高的水平。

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