  • 28°C
香港時間 : 2021525日 (二) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水ETF】內地首批恒生科指ETF今上市、倉位普遍偏低　基金經理：科指是長期投資主題

股市 13:23 2021/05/25

分享：

【北水ETF】內地首批恒生科指ETF今上市、倉位普遍偏低　基金經理：科指是長期投資主題

內地首批恒生科技指數ETF今上市，當中包括博時、易方達、華夏旗下恒生科指ETF，大成、華安旗下恒生科指ETF則是周四（27日）上市。內地基金經理、國泰量化投資事業部總監梁杏認為，從中長期來看，隨中概股回歸和新經濟產業巨頭在港股上市，公募、險資、年金等長線資金持續南下流入增配港股，這類新經濟科技公司在當下和未來都是中國經濟重要支柱，也將成為港股長期投資的重要主題。

從上市交易份額來看，易方達恒生科指ETF和華夏恒生科指ETF規模較大，分別為12.01億份、14.56億份。

內地共有17隻科指ETF獲批【下一頁】

內地的恒生科指ETF由於從成立到發布上市公告間隔時間非常短，不少尚未建倉或者僅簡單建倉，倉位都非常低。其中，易方達、華夏、華安恒生科指ETF在公告之際股票倉位為零，博時、大成恒生科指ETF目前股票市值佔基金總資產比例為10.8%、10.67%，只對恒生科技成分股進行了小幅佈局，買入小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東健康 （06618） 、快手 （01024） 等。

多家券商下調快手目標價【下一頁】

廣發中證滬港深科技龍頭ETF基金經理羅國慶表示，2019年以來，中資企業赴美上市的不確定性增加，海外中概股也紛紛選擇回歸香港二次上市，這逐步改變了港股的行業結構，使得以科技為主的新經濟行業在港股中的市值佔比越來越高，預期未來一大批互聯網企業有望回歸港股進行二次上市，也將繼續擴大香港股市中科技行業的市值佔比。

平安基金ETF指數投資部副總監錢晶認為，港股科技股的優勢主要在互聯網領域，集中了優秀的互聯網公司，長遠可作為長期配置的優質資產，但目前港股的科技股並不算便宜，處於歷史估值較高的水平。

更多【新經濟股】文章    

相關文章：【北水ETF】華夏科指ETF傳吸金14億 易方達科指ETF賣出10億

相關文章：【小米股價】小米升5%再試挑戰28元　2000沽盤排隊先行獲利

 

港股 恒生科技指數 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 基金 ETF 快手—W（01024） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後升400點　小米升近半成、騰訊升逾4%重上600關（不斷更新）

下一篇文章

【騰訊網易】86款國產遊戲獲發版號 騰訊《高能英雄》、網易《洪荒文明》上榜　心動升近7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）