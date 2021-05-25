經典爆紅影片近600萬成交 「查理咬我手指」以NFT售出

「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）近來掀起熱潮，愈來愈多人以NFT形式交易。其中2007年的YouTube爆紅影片「查理咬我手指」早前以NFT形式拍賣，最終以近76.1萬美元（約594萬港元）成交。「查理咬我手指」的原始影片已在YouTube刪除，但網絡上已被大量轉載及複製。

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居住在英國的卡爾（Howard Davies-Carr）最近宣布把影片以NFT形式拍賣，拍賣結束後會把影片從YouTube刪除，出價最高者將成為影片持有人，同時亦能與長大後的哈里及查理合拍新影片。卡爾亦補充指，現年17歲及15歲的哈里及查理即將成年，踏上人生下一個階段，對於有其他人加入他們的故事感到高興。

「查理咬我手指」影片

長約56秒的「查理咬我手指」（Charlie bit my finger）影片，拍攝當時分別為3歲及1歲的哈里（Harry）及查理（Charlie），查理輕咬哥哥哈里的手指，哈里覺得好玩，後來主動把手指伸給弟弟咬，結果太痛忍不住大聲哀叫，但弟弟則一直傻笑。

卡爾在2007年將影片上傳至YouTube，片段意想不到地深受歡迎，更成為YouTube最熱門影片之一。「查理咬我手指」的影片最終以接近76.1萬美元（約594萬港元）成交。

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近來愈來愈多人透過NFT形式出售自己的作品，其中Twitter創辦人多爾塞（Jack Dorsey） 以290萬美元出售自己第一個Twitter帖文，所得收入全數捐贈予協助非洲對抗新冠疫情的慈善機構。

責任編輯：郭麗明