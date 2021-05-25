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【疫市營商】高檔中菜館疫下轉型　卅二公館建虛擬品牌推平價菜吸新客

商業 13:07 2021/05/25

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卅二公館創辦人巫翊鳴透露，去年生意按年跌7至8成，透過外賣、素食餐單、虛擬品牌等策略，挽回部分生意。（陳國峰攝）

疫情對傳統、高檔食肆造成重大衝擊，位於中環的卅二公館（Mott32），疫前本地客和旅客生意各佔一半，疫情下無旅客，加上限聚令一度禁晚市堂食，去年生意按年跌7至8成。其創辦人巫翊鳴認為，疫情下要應變快，並推出4招成功挽回部分生意。

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1. 經營外賣
高檔中菜館甚少經營外賣，但巫翊鳴及時做外賣把握商機，3至4月開始經營外賣自取服務，7月更加入戶戶送平台，除了一般餐廳餸菜外，更售賣便當給企業客。「餐廳有不少公司客，以往公司會議會訂一大盤到會，但疫情下考慮到衛生問題，故推出便當，成功帶動2成生意。」

2. 推出素食餐單
他留意到，越來越多香港人茹素，於是特別推出一份素食餐單，素食選擇亦隨之增加一倍，包括素小籠包、煙熏素魚柳、辣子素雞丁等，吸引不少素食者前來，「每星期多了數張枱食素。」

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3. 安排上門煮食
此外，疫情下宴會派對受限制，不少人寧願留家慶祝，故餐廳推出大廚上門煮食服務，滿足客戶需求。

4. 建虛擬品牌拓客源
為了打破中菜館一向給人價錢昂貴的印象，巫指出，9月在戶戶送平台建立虛擬品牌公館小廚（Comfort Food），推出價錢較平民化的外賣菜式，並以簡單的家常便飯為主，每碟平均100至120元，旨在吸引新客嘗試，再引流到餐廳堂食，以擴大顧客層面。「公館小廚佔了整體外賣生意的一半，成績不錯。」

現時於「疫苗氣泡」方案下，食肆分為「ABCD」4類營運模式，餐廳現為B類，待員工接種疫苗後將轉為C類，即堂食時間延長至午夜12時、每枱人數可增至6人。他預計，屆時生意有望增2至3成。「不少上班族遲放工，9點才吃晚飯，10點關門太早，若12點才關門可多做一輪生意。」

【素食商機】 大型素食餐廳進攻零售市場　小店經營遇困難

記者：朱悅瀅

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