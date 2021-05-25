【智方便】中銀香港：上季手機開戶數升65%　試行採用「智方便」作手機開戶認證

▲ 中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思表示，今年第一季手機開戶數目按季上升65%。

中銀香港 （02388） 即日起，在手機開戶流程試行採用政府「智方便」（iAM Smart）流動應用程式進行數碼身份認證，以省卻人面辨識及人手輸入個人資料的時間。中銀香港又指，今年第一季經手機開戶的數目按季大增65%，整體手機活躍客戶數按年升超過30%。

中銀現階段試行的「智方便」流動應用程式，只向特選客戶使用，預計今年第三季將全面推出。

政府推「智方便」一站式服務APP 供免費下載｜詳見【下一頁】

中銀個人數字金融產品部副總經理張穎思表示，自推出手機開戶服務以來深受歡迎，除帶動上季手機開戶數目按季升65%，連帶手機活躍客戶數按年亦升超過30%，反映對使用電子銀行服務處理個人財務的需求日增。

中銀去年將手機開戶服務擴展至10個海外國家或地區的全新客戶，包括：中國內地、澳門、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國、加拿大及澳洲等，而海外手機開戶量亦保持穩定增長。

政府資訊科技總監辦公室助理政府資訊科技總監（網絡安全及數碼個人身分）潘士強稱，「智方便」自去年12月推出至今，已錄得超過35萬人登記，約有260 萬人次曾透過「智方便」接達及使用所需網上服務。

恒生採「智方便」申請全新或補發提款卡等

其他銀行方面，恒生銀行 （00011） 全線分行今年4月，已率先採用「智方便」作指定服務的身份認證方法，包括：括申請全新或補發提款卡、支票簿、月結單副本等基本銀行事務和戶口查詢。

恒生表示會陸續擴展相關服務的範圍，以便前線職員可處理更廣泛和多元化的銀行事務，及配合客戶需要。

相關文章：

【保險】Blue採用「智方便」身分認證 首年優惠價138元投保門診保

【智方便】金管局：「智方便」可用於遙距開戶 鼓勵金融機構採用

編輯：趙穎妍