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【大行看法】安本姚鴻耀：第二季業績料成大市催化劑　薦四大投資主題

股市 12:57 2021/05/25

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【大行看法】安本姚鴻耀：第二季業績料成大市催化劑　薦四大投資主題

安本標準投資管理中國股票投資主管姚鴻耀接受本報專訪時認為，現時全球對利率走向、通脹問題及疫情變化等因素都不太清晰，令市況更具挑戰性，但他仍對中港股市前景審慎樂觀，料第二季業績可能成大市催化劑，看好內需消費升值、醫療消費升值、理財需求加大及碳中和4大投資主題。

港股基金贏家謝企剛話科企監管下半年降溫【下一頁】

姚鴻耀稱，國內旅遊數據不錯，反映消費市場已展開復甦步伐，為了吸引中國在海外的消費回籠到國內，海南島實施免稅政策，相信這是長期趨勢，因此看好倚重於本土市場的內需股，而且隨內地人財富增加，他們愈益看重醫療服務，也日益關注人口老化問題，對理財方面的需求自然也增長，不少金融機構都在私人銀行方面加大投入。

「國際投資者要求中資企業提高ESG的投資及披露，令企業更重視ESG，而且碳中和是一個大政策方向，涵蓋的範疇非常廣。」

姚鴻耀指，中國在部分新能源的產業鏈很強，佔全球光伏產業鏈的九成市佔率，相對於風電及太陽能股，基金較偏好碳中和間接受惠股。

貝萊德予5準則選科技股【下一頁】

姚鴻耀解釋，隨新能源上網電量日增，電網承受程度也受挑戰，相信電網投入會加大，成為碳中和的間接受惠者，故看好相關股份，而且除中國外，其他國家也有減碳政策，相信碳中和概股念會形成規模效應，並可從國際市場探索機遇。

相關文章：【大行看法】瑞銀財管：監管新規令新經濟行業受壓　看好負債表穩、現金流具韌性及盈利能見度高的公司

基金專訪全文，可看收費文章【安本標準：次季業績 望成港股催化劑

 

編輯：陳韻妍

港股 碳中和 ESG 安本標準 受惠股 金融 通脹 太陽能股

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