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白俄拉脫維亞互逐外交人員 拉脫維亞掛白俄反對派旗

環球社會熱點 12:54 2021/05/25

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白俄羅斯派遣戰機逮捕異見記者普羅塔謝維奇，震驚多國政壇之際，拉脫維亞首都正在舉行世界冰球錦標賽，拉脫維亞當局將比賽場地白俄羅斯國旗，換成白俄羅斯反對派使用的紅白旗。行動引來白俄羅斯抗議，宣布驅逐拉脫維亞駐白俄羅斯外交人員。拉脫維亞其後宣布以同樣方式驅逐白俄羅斯外交人員。

白俄指控哈馬斯圖炸客機 哈馬斯否認 【下一頁】

正在拉脫維亞首都里加（Riga）舉辦世界冰球錦標賽，拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）及里加市長Martins Stakis，決定將場上懸掛的一面白俄羅斯國旗，改為該白俄羅斯反對派人士所用的紅白旗，白俄當局早已宣布該旗非法。

白俄羅斯對此表達強烈抗議，當局宣布驅逐拉脫維亞外交人員，僅允許保留1名行政人員及技術人員維持領事館運作，其餘人士需在48小時內，即周三（26日）前離開。

白俄外長馬凱（Vladimir Makei）批評，行為是故意破壞兩國關係，要求拉脫維亞就事件道歉並換回旗幟，又稱絕不接受拉脫維亞的挑衅行為。

白俄被捕異見記者認罪 強調政府合法合理 【下一頁】

拉脫維亞隨即宣布，以同樣方式驅逐白俄羅斯外交人員。拉脫維亞外交部發言人貝凱里（Janis Bekeris）表示，白俄羅斯做法令拉脫維亞別無他選，只能作出相同回應。

責任編輯：李俊儀

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