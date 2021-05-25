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今日推介國壽 | 昆侖能源、築友智造、快手、中國有色礦業、FIT HON TENG最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/05/25

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恒生指數中午收報28770點，升358點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國人壽 （02628） ，另亦會分析昆侖能源 （00135） 、築友智造科技 （00726） 、快手－Ｗ （01024） 、中國有色礦業 （01258） 及FIT HON TENG （06088） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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想問石Sir問題？ 立即Whatsapp問股：https://bit.ly/3tW3eH1

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 經濟 FIT HON TENG（06088） 中國有色礦業（01258） 昆侖能源（00135） 築友智造科技（00726） 中國人壽（02628） 石鏡泉

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