【基金點睇】私募基金問卷調查 A股處於政策業績空窗期 六成基金估後市區間上落

根據國內一份私募機構的問卷調查顯示，多達61.5%的私募基金預期A股延續區間震盪的格局，而預計市場將突破向上或震盪向下的比例，分別為30.8%和7.7%，意味整體私募基金A股市場的基調，大體可定位為「中性」。

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基金人士表示，上周各行業的升跌數量恰好持平，在此背景下，疊加政策淡季與上市公司的業績空窗期，當前A股市場在指數表現上預計將繼續處於震盪格局，投資者需要淡化總量思維，建議以「結構性行情」的投資思路應對。簡言之，大市維持「炒股不炒市」。

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近期A股表現比較硬淨，尤其在早前美股連續下跌期間，A股明顯抗跌。另一方面，當前全球通脹預期抬升，美國聯儲局緊縮政策預期漸濃，依舊是壓制全球資本市場表現的重要因素。總體來看，當前A股市場預計表現繼續以板塊輪動為主，並聚焦於多個今年以來市場關注度較高的行業板塊。

綜合分析，今年重點關注三大投資方向。一是周期行業，如有色金屬、工程機械等；二是低估值風險收益比較好的銀行、保險；三是行業景氣度依舊較高的高端白酒、疫苗等。

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記者：林衛