▲ 【螞蟻集團】花唄及借唄終止兩ABS項目 涉資180億元人民幣

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團面對金融整改，上海證交所公司債券項目信息平台顯示，螞蟻集團的小額貸款業務「花唄」、「借唄」有兩個資產支持證券（ABS）項目處於「終止」狀態，涉及180億元（人民幣，下同），花唄、借唄尚有3個合計涉資260億元的ABS依然處於受理狀態。

ABS為Asset-Backed Securitization的縮寫，意為資產支持證券化，屬常見的項目融資模式。該融資模式是以項目所屬的資產為支撐，以項目資產可以帶來的預期收益為保證，通過在資本市場發行債券來募集資金。

螞蟻集團過去屢利用ABS方式，為花唄、借唄項目融資，被視為螞蟻集團將集團促成的貸款轉到資產負債表的工具。據螞蟻集團去年10月數據，公司促成的98%貸款已循ABS證券化。

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是次終止的ABS分別為中信證券借唄5至14期消費貸款資產支持專項計劃和天弘創新花唄第8至15期消費授信融資資產支持專項計劃，分別為100億元和80億元。

螞蟻集團去年上市觸礁後，於11月分別發行兩批ABS，分別涉資100億元。連同涉資80億元的財通資管花唄授信付款資產支持專項計劃，螞蟻集團尚有3項ABS狀態仍為「已受理」。

螞蟻集團所面對的金融整改包括糾正支付業務不正當競爭行為，斷開支付寶與花唄、借唄等其他金融產品的不當連接，主動壓降餘額寶餘額等。

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編輯：麥德銘