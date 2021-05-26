【螞蟻集團】花唄、借唄終止涉180億元ABS項目　外電：因螞蟻整改及降槓桿緩慢（第三版）

▲ 【螞蟻集團】花唄及借唄終止兩ABS項目 涉資180億元人民幣

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團面對金融整改，上海證交所公司債券項目信息平台顯示，螞蟻集團的小額貸款業務「花唄」、「借唄」有兩個資產支持證券（ABS）項目處於「終止」狀態，涉及180億元（人民幣，下同），花唄、借唄尚有3個合計涉資260億元的ABS依然處於受理狀態。

彭博引述消息指，螞蟻集團年內不會再發行ABS融資。知情人士稱，終止原因是監管機構認為螞蟻集團整改以及降槓桿進度緩慢。

ABS為Asset-Backed Securitization的縮寫，意為資產抵押證券化，屬常見的項目融資模式。該融資模式是以項目所屬的資產為抵押，以項目資產可以帶來的預期收益為保證，通過在資本市場發行債券來募集資金。

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螞蟻集團過去屢利用ABS方式，為花唄、借唄項目融資，被視為螞蟻將集團促成的貸款轉到資產負債表外的工具。據螞蟻集團去年10月數據，公司促成的98%貸款已循ABS證券化或使用銀行資金轉讓至資產負債表外，華金證券當時測算，螞蟻集團花唄和借唄的ABS存量餘額逾1700億元。

中國監管部門去年11月發布新規，網絡小貸通過標準化融資（債券、資產證券化產品等）餘額不得超過淨資產4倍。

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是次終止的ABS分別為中信證券借唄5至14期消費貸款資產支持專項計劃和天弘創新花唄第8至15期消費授信融資資產支持專項計劃，規模分別達100億元和80億元。

螞蟻集團去年上市觸礁後，於11月發行兩批ABS，分別涉資100億元。連同涉資80億元的財通資管花唄授信付款資產支持專項計劃，螞蟻集團尚有3項ABS狀態仍為「已受理」。

彭博引述不具名消息指，螞蟻集團年內無意再發行ABS融資項目，以應對

資本金及業務調整壓力。

螞蟻集團今年4月再被內地金融監管機構約見，會後當局提出螞蟻集團金融整改包括糾正支付業務不正當競爭行為，斷開支付寶與花唄、借唄等其他金融產品的不當連接，主動壓降餘額寶餘額等。

（第二版更新螞蟻集團被指年內無意新發ABS；第三版新增監管部門認為螞蟻去槓桿緩慢）

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編輯：麥德銘