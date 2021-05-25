【A股布局】A股孖展額兩周增近300億 邊個板塊最吸金？

融資融券的變化，向來是大市溫度計，皆因機構投資者看好後市，自然會借大「孖展」買貨。Wind數據顯示，前兩周融資客積極加倉，滬深兩市融資餘額區間累計增加294.8億元（人民幣，下同），其中5月10日至21日有9個交易日的融資餘額錄得上升。

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過去兩周，上證指數、深證指數及深圳創業板指數分別上漲2.3%、4.1%、7.9%。安信證券表示，短期A股投資者對通脹擔憂有限，但風險偏好較高、流動性環境仍將支持A股震蕩偏向上，布局結構性行情窗口依然存在。

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從融資加倉方向來看，於5月10至21日期間，有22個行業板塊獲得孖展加倉，醫藥生物、非銀金融、汽車板塊融資淨買入額居前列，淨買入金額為95.8億元、37.3億元、35.7億元，合計淨流入168.8億元。

個股方面，期內孖展金額居前的5隻股票為沃森生物（深：300142）、復星醫藥（滬：600196）、長安汽車（深：000625）、東方財富（深：300059）、比亞迪（深：002594），淨買入金額分別為14.9億元、12.8億元、10.6億元、10.5億元、10.1億元。期間，這5只股票累計漲幅均超過10%。

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記者：林衛